وفد أبناء شهداء جنين يصل عمان

وطنا اليوم: وصل إلى عمان اليوم الإثنين وفد أبناء شهداء مخيم جنين في زيارة تمتد خمسة أيام وبدعوة من نادي يرموك البقعة.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله عمان امين عام مساعد حزب الميثاق الوطنيالدكتور رفعت الطويل راعي هذه الزيارة والسيد خالد جمال جبارة رئيس النادي وأعضاء من مجلس الإدارة.



ورحب الدكتور الطويل بالوفد الضيف مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الشقيقين ومؤكدا على تواصل الدعم الكبير للأشقاء. وكان ايضا من المستقبلين في مكتب الدكتور الطويل الصحفي المعروف عبد الهادي راجي المجالي.



ورد علام أبو زينه رئيس الوفد شكر من خلالها الأردن على النخوة الأصيلة والدعم اللامحدود والموصول للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في قضيته العادلة ووجه الشكر للدكتور رفعت الطويل على رعايته للزيارة ولإسرة نادي اليرموك على دعوتها الوفد.



وأقام الدكتور الطويل حفل غداء للبعثة بحضور جمع من الشخصيات ورحب الاعلامي الكبير المجالي بالضيوف. الكرام. ووصفهم بانهم ابناء الاحرار المدافعين عن الأمة جمعاء.

