وفاة أربعينية بحادث تدهور مركبة بالكرك

وطنا اليوم:توفيت سيدة تبلغ من العمر (40) عاما متأثرة بإصابتها البليغة جراء حادث تدهور وقع للمركبة التي كانت تستقلها في منطقة اللجون شرق الكرك.

وكانت السيدة قد أسعفت إلى مستشفى الكرك الحكومي بواسطة كودار الدفاع المدني حيث أجريت لها الإسعافات والمداخلات الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة.

وحول جثمانها إلى مركز طب شرعي إقليم الجنوب بمدينة الكرك حيث تم الكشف الطبي من قبل لجنة من اطباء المركز الشرعيين لتحديد سبب الوفاة الذي تم تعليله بالنزف الدموي الناتج عن الإصابات المتعددة بالجسم