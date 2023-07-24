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مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

منذ ساعتين
مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية، والجماعات المحلية، اليوم الاثنين، عن وفاة 15 ضحية، وإصابة 26 جريحا. إثر الحرائق التي مست العديد من الولايات.
فيما تم إجلاء 1500 مواطن سيما ببلدية فناية بدائرة القصر وبلدية زبربر بدائرة الأخضرية.
كما أشارت وزاة الداخلية، إلى أنه تم تسجيل نشوب 97 حريق مس الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية. وسجلت ولايات بجاية البويرة جيجل الحرائق الأوسع رقعة. وهذا بفعل الرياح المعتبرة التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان


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