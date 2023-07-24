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رئيس الوزراء يصل إلى بغداد في زيارة عمل تستمرُّ ليومين

منذ ساعتين
رئيس الوزراء يصل إلى بغداد في زيارة عمل تستمرُّ ليومين

وطنا اليوم:وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، على رأس وفد وزاري وممثِّلين عن القطاع الخاص، في زيارة عمل تستمرُّ ليومين.
وبحسب رئاسة الوزراء، يلتقي الخصاونة خلال الزِّيارة نظيره العراقي محمَّد شياع السُّوداني وعدداً من كبار المسؤولين العراقيين، كما سيعقد اجتماعات موسَّعة؛ لبحث ملفَّات التَّعاون الثُّنائي وسُبُل تعزيزها، بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين


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