مختبر أورنج للتصنيع الرقمي يخرّج فوج الاستدامة والبيئة

وطنا اليوم:استكمالاً للتدريب الفعال في مجال التصنيع الرقمي، احتفلت أورنج الأردن بتخريج الفوج الرابع من مختبر التصنيع الرقمي Orange FabLab والذي ركّز خلال فترته التدريبية على مجال الاستدامة والبيئة، بالتعاون مع كلية الهندسة في الجامعة الأردنية.

وتضمن الفوج الرابع 40 خريجاً وخريجة حصلوا على مدار 8 أسابيع على تدريب متكامل في مجال التصنيع الرقمي وخاصة الحلول التي تصبّ في تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى جلسات في ملتقى الابتكار بقرية أورنج الرقمية مع خبراء من شركات رائدة منها دار الهندسة، مجموعة عزت مرجي، أجيال وإي تفكيك.

وخلال الحفل، قدّم كل من الطلبة الخريجين مشاريعهم التي شملت حلولاً فعالة ومجدية لتحديات ذات علاقة بالمياه، الطاقة، وإدارة النفايات والتي تعدّ جميعها من أهمّ الأولويات البيئية على مستوى الأردن والعالم.

وهنأت أورنج الأردن الخريجين معبّرة عن فخرها بابتكاراتهم وجهودهم طيلة فترة التدريب الذي تحرص من خلاله على تزويدهم بالمهارات والمعدات والأجهزة اللازمة للتقدّم في مجال التصنيع الرقمي الغني بالفرص، فضلاً عن موارد أورنج الرقمية وشبكتها الواسعة وشراكاتها مع العديد من الخبراء.

وحول هذا الفوج بالتحديد، أكدت الشركة: “إنّ كل فوج يتخرّج من برنامج مختبر التصنيع الرقمي يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار ويمكّن الشباب من إيجاد مشاريع وحلول مجدية، ويشكّل الفوج الرابع إضافة هامّة كونه يركّز على محور الاستدامة والبيئة الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. نشكر الجامعة الأردنية وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح هذا الفوج وسنواصل جهودنا لتمكين الشباب”.

يذكر أنّ أورنج الأردن تولي اهتماماً كبيراً للبيئة والاستدامة عبر تضمينها على كافة مستويات الشركة وشراكاتها وبرامجها الرقمية والريادية المجانية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، حيث تمثل البيئة محوراً رئيسياً في مسؤوليتها الاجتماعية التي تركز أيضاً على التعليم الرقمي والشمول الرقمي والريادة ولا سيما بين الشباب، المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة