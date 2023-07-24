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شركة حديد الأردن تنهي خدمات عشرات العمال

منذ 4 ساعات
شركة حديد الأردن تنهي خدمات عشرات العمال

وطنا اليوم:نفذ عاملون في شركة حديد الأردن اعتصاما صباح الاثنين أمام مبنى المصنع الكائن بمنطقة الهاشمية التابعة لمحافظة الزرقاء، وذلك احتجاجا على انهاء خدمات نحو (42) عاملا من زملائهم.
وقالت اللجنة النقابية إن العمال تفاجأوا بقرارات انهاء خدمات زملائهم، وذلك بعد تقديمهم مطالبات عمالية تضمنت المطالبة باشراكهم بالتأمين الصحي وصرف رواتب بدل العمل الاضافي المتوقفة منذ شهر حزيران عام 2022، وسؤالهم عن أموال صندوق الادخار.
وبيّنت اللجنة أن خدمة بعض العمال تتراوح بين (17-25) عاما ومازالوا دون تأمين صحي حتى اللحظة، كما تم توقيف العمل الاضافي عنهم، لافتين إلى أنهم توجهوا إلى محافظ الزرقاء حسن الجبور للتدخل وإعادتهم إلى العمل.
من جانبه، أكد محافظ الزرقاء حسن الجبور أنه شكل لجنة من مدير عمل الزرقاء ومتصرف لواء الهاشمية لحل قضية العمال.
وأضاف الجبور أن اللجنة تعقد اجتماعا مع ادارة المصنع لحلّ القضية واعادة العمال الى عملهم.


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