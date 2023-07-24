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36 ألف مركبة استوردها الأردن في 6 أشهر

منذ 5 ساعات
36 ألف مركبة استوردها الأردن في 6 أشهر

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع السيارات ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، إن الأردن استورد 36014 مركبة من مختلف الأصناف (بنزين وهجين وكهرباء) خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف الجبالي -رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات-، في تصريح صحفي، توزعت هذه المركبات؛ 10996 مركبة بنزين، و9707 مركبات هجينة، و 15311 مركبة كهرباء.
وأشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الإطارات خلال ذات الفترة بلغت 25 مليون دينار، و16 مليون دينار من المدخرات الكهربائية والبطاريات، و57 مليون دينار قطع المركبات الجديدة والمستعملة.
ولفت الجبالي إلى أن غرفة تجارة الأردن تقوم بإعداد دراسة تحليلية لقطاع المركبات وقيمة مستوردات القطاع بشكل شهري


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