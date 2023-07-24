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اجتماع مغلق بين رئيس النواب ونقابة الصحفيين

منذ 6 ساعات
اجتماع مغلق بين رئيس النواب ونقابة الصحفيين

وطنا اليوم:انتهى الاجتماع المغلق بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.
ودخل أعضاء مجلس النقابة اجتماعًا مغلقًا آخر مع رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات.
وبحسب مصدر، فإن النقابة طلبت من مجلس النواب تخفيض العقوبات في المواد 15 و16 و17 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة او التي تتضمن الذم او الاخبار التي تتضمن الشائعات.
وتعهد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بدراسة مطالب النقابة


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