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وفاة الشاب الأردني سلمان الفناطسة غرقا في تبوك

24 يوليو 2023
وفاة الشاب الأردني سلمان الفناطسة غرقا في تبوك

وطنا اليوم:توفي مساء الأحد، في مدينة تبوك السعودية الشاب الأردني سلمان عصام احمد معتوق الفناطسة نتيجة غرقه في بركة سباحة.
وفي التفاصيل نقلا عن ممثل القنصلية الأردنية في تبوك أيمن الرواد، إن الشاب الذي يبلغ 16 عاما وهو من محافظة معان كان في زيارة لاقاربه في مدينة تبوك الحدودية وأثناء وجوده في أحد الأندية في مدينة تبوك لممارسة السباحة تعرض للغرق، وتم إسعافه إلى المستشفى، ما لبث أن فارق الحياة.
وأضاف الرواد، أن القنصلية الأردنية في جدة تتابع مع السلطات السعودية إجراءات نقل جثمان الشاب إلى معان، حيث سيوارى الثرى


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