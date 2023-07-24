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الرياح الشديدة تُسقط الواجهة الزجاجية لمطار عدن

24 يوليو 2023
الرياح الشديدة تُسقط الواجهة الزجاجية لمطار عدن

وطنا اليوم:أصيب عدد من المسافرين ولحقت أضرار مادية بأحد أجنحة مطار عدن الدولي اليوم الاثنين، جراء هبوب ريح شديدة على المنطقة.
وحطمت الرياح جزءا من واجهة المطار الزجاجية، كما تضررت أجزاء من سقف المطار العازل، مسببة بعض الأضرار الطفيفة بالسيارات.
وأدت الرياح إلى إصابة بعض المسافرين، بينهم 4 أطفال على الأقل، جراء تحطم واجهة المطار الزجاجية، بالإضافة إلى إرجاء رحلتين كانتا من المفترض أن تغادرا العاصمة عدن إلى مطاري جدة والقاهرة.


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