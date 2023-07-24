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الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

24 يوليو 2023
الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من تموز الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين.
ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من تموز الحالي سعرا بلغ 807.7 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 771.5 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.7 بالمئة.
كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 861.5 دولار للطن، مقابل 825.9 دولار للطن المسجل في الأسبوع الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 4.3 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 714 دولار للطن إلى 652.4 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 749.1 دولار للطن إلى 766.6 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي ليصبح 79.5 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 79.7 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.3 بالمئة


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