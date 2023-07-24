المدن الصناعية تنشر فيديو : كيف تستفيد من الحوافز الإستثمارية في مدينة الحسين الصناعية

وطنا اليوم:نشرت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم عرضا توضيحيا للحوافز الاستثمارية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك.

وتضمنت الحوافز تخفيضات على أسعار الكهرباء تصل إلى ما نسبته 80% إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات.

ووجهت شركة المدن الصناعية الاردنية الدعوة للمستثمرين ورجال الاعمال للاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية والاستفادة من موقع المدينة في محافظة الكرك والذي يتميز بقربه من ميناء العقبة والايدي العاملة المتميزة من أبناء المحافظة.

وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح (75 – 25%)، كما تضمَّن القرار شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات.