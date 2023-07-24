%40.2 ارتفاع حركة الشاحنات بالمراكز الجمركية في 2022

وطنا اليوم:ارتفعت حركة الشاحنات عبر المراكز الجمركية خلال العام الماضي 40.2% مقارنة مع عام 2021، وفق بيانات وزارة النقل.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت من المراكز الجمركية خلال العام الماضي بلغ 908275 شاحنة، فيما بلغ عددها 647718 شاحنة خلال عام 2021.

وفي مقارنة البيانات مع عام 2019 فقد ارتفعت نسبة حركة الشاحنات خلال العام الماضي بنسبة 43.3%، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت خلال المراكز الجمركية 633755 شاحنة.

وأوضحت أن عدد الشاحنات الداخلة إلى الأردن في العام الماضي بلغ 464774 شاحنة، مقارنة مع 443501 شاحنة غادرت المملكة.

ولفتت إلى أن عدد المسافرين المغادرين عبر المعابر الحدودية خلال العام الماضي 2792398 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 2781673