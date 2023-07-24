تدهور وتصادم وسرعات جنونية على طرقات الأردن

وطنا اليوم:أكد مندوبو الإدارات المرورية على ضرورة الالتزام بالمسرب المخصص حال الانتقال من الشوارع الفرعية إلى الرئيسية حفاظا على الانسيابية المرورية

وبينوا خلال استعراضهم التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام بأنه جرى الكشف المبكر من قبل كوادر الإدارات المرورية على جميع طرق المملكة لرفع أية عوائق مرورية وفي نفس الوقت للتعامل مع ما يستجد من تعطيلات حفاظاً على الطاقة الاستيعابية لكافة الطرق

وأشار مندوب إدارة السير إلى أن كثافه مرورية سببها تواجد الفضوليين عصر يوم أمس على طريق المطار بمكان حادث مروري وقع ما بين 3 مركبات بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل إحدى المركبات وتم إجراء اللازم بكل سرعة وحرفية من قبل نشامى السير

ونوه إلى أن نشامى السير تعاملوا صباح اليوم مع عدد من العوائق و كان أبرزها تدهور مركبة داخل نفق المشاغل واستقرارها على الجزيرة الوسطية

ولفت عبر إذاعة الأمن العام على ضرورة التأكد من صلاحية المركبة قبل المسير بها على الطريق، مع عدم ترك الأطفال داخل المركبات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة لضرورة الاصطفاف على أقصى اليمين بحال الشعور بالتعب.

من جانبه استعرض مندوب الدوريات الخارجية أبرز ما تم التعامل معه خلال الـ24 ساعة الماضية وتمثلت بحادث تصادم ما بين 3 مركبات على طريق اربد عمان ونتج عنه إصابتين.

وتابع بأن نشامى الدوريات تعاملوا مع حادث آخر ما بين مركبتين على طريق الـ100 نتج عنه اصابتين ايضا، بالإضافة لتدهور مركبة شحن بمنطقة السلطانة وتسبب ذلك بسقوط الحمولة على الشارع العام دون إصابات بشرية

وحول أبرز المخالفات التي تم التعامل معها خلال الـ24 ساعة الماضية، ضابط عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام إنه جرى ضبط مركبة تسير بسرعة 191كلم/ساعة وأخرى بسرعة 178كلم/ساعة ومركبة بسرعة 167كلم/ساعة بمنطقة الأزرق حيث تم إجراء اللازم بحق المخالفين

وتجدد مديرية الأمن العام تأكيدها على ضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة إتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية