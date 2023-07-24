هجوم روسي يدمر مخزن حبوب قرب أوديسا

وطننا اليوم:قالت قيادة العمليات الأوكرانية إن روسيا استهدفت منشأة لمخزن حبوب، في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، أدى إلى إصابة حوالى أربعة عمال فيها، بحسب ما في جنوب البلاد الاثنين.

وأكدت القيادة أن الهجوم استمر حوالى أربع ساعات، بواسطة مسيّرات، مضيفة أنه تم تدمير مخزن الحبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات.

وغالبا ما تستهدف ضربات روسية مدينة أوديسا الساحلية التي أدرج وسطها التاريخي في مطلع العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للبشرية، وأدى هجوم ليل السبت الأحد إلى سقوط قتيلين و22 جريحا بينهم أربعة أطفال على الأقل