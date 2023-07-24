بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هجوم روسي يدمر مخزن حبوب قرب أوديسا

24 يوليو 2023
هجوم روسي يدمر مخزن حبوب قرب أوديسا

وطننا اليوم:قالت قيادة العمليات الأوكرانية إن روسيا استهدفت منشأة لمخزن حبوب، في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، أدى إلى إصابة حوالى أربعة عمال فيها، بحسب ما في جنوب البلاد الاثنين.
وأكدت القيادة أن الهجوم استمر حوالى أربع ساعات، بواسطة مسيّرات، مضيفة أنه تم تدمير مخزن الحبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات.
وغالبا ما تستهدف ضربات روسية مدينة أوديسا الساحلية التي أدرج وسطها التاريخي في مطلع العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للبشرية، وأدى هجوم ليل السبت الأحد إلى سقوط قتيلين و22 جريحا بينهم أربعة أطفال على الأقل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:58

وفاة 15 شخصا وإصابة 26 في الحرائق بالجزائر

18:48

“الجرائم الالكترونية”.. نحن في كفة والعالم في كفة

18:40

على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات

18:37

الإدارية النيابية تناقش مستحقات مؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة

18:30

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

18:07

الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

18:03

ولي العهد يكرم الشباب الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الأولى

17:59

جامعة جرش تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

17:45

وفد أبناء شهداء جنين يصل عمان

16:42

وفاة أربعينية بحادث تدهور مركبة بالكرك

16:33

مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

16:23

عرض تاريخي غير مسبوق من الهلال السعودي لضم مبابي

وفيات
على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريموفيات الأحد 23-7-2023عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء