بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

غدا.. “الزرقاء” تنفذ برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن مبادرة “بنوصلك”

23 يوليو 2023
غدا.. “الزرقاء” تنفذ برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن مبادرة “بنوصلك”

وطنا اليوم: تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء غدا الاثنين، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”، تخفيفا على المواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.

وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة حديقة البلدية، مقابل المشروع التنموي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.

وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.

وفي السياق ذاته، ستقدم إدارة ترخيص السواقين والمركبات خدمات الترخيص المتنقل في لواء الرصيفة أيضا اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، حيث تتواجد عربة الترخيص المتنقل في ساحة مركز أمن المدينة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:40

على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات

18:37

الإدارية النيابية تناقش مستحقات مؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة

18:30

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

18:07

الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

18:03

ولي العهد يكرم الشباب الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الأولى

17:59

جامعة جرش تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

17:45

وفد أبناء شهداء جنين يصل عمان

16:42

وفاة أربعينية بحادث تدهور مركبة بالكرك

16:33

مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

16:23

عرض تاريخي غير مسبوق من الهلال السعودي لضم مبابي

16:20

رئيس الوزراء يصل إلى بغداد في زيارة عمل تستمرُّ ليومين

16:17

مختبر أورنج للتصنيع الرقمي يخرّج فوج الاستدامة والبيئة

وفيات
على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريموفيات الأحد 23-7-2023عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء