ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 31 وفاة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلا، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الأفغانية الأحد.

وذكرت السلطات في بيانات صحفية، أن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيرا إلى مقتل 26 شخصا وفقدان 40 في وسط البلاد.

وأضافت أن الفيضانات تأتي في وقت تشهد فيه أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية إذ يواجه حوالي 22.8 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية 3 ملايين طفل