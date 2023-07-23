بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 31 وفاة

23 يوليو 2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 31 وفاة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلا، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الأفغانية الأحد.
وذكرت السلطات في بيانات صحفية، أن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيرا إلى مقتل 26 شخصا وفقدان 40 في وسط البلاد.
وأضافت أن الفيضانات تأتي في وقت تشهد فيه أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية إذ يواجه حوالي 22.8 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية 3 ملايين طفل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:58

وفاة 15 شخصا وإصابة 26 في الحرائق بالجزائر

18:48

“الجرائم الالكترونية”.. نحن في كفة والعالم في كفة

18:40

على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات

18:37

الإدارية النيابية تناقش مستحقات مؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة

18:30

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

18:07

الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

18:03

ولي العهد يكرم الشباب الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الأولى

17:59

جامعة جرش تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

17:45

وفد أبناء شهداء جنين يصل عمان

16:42

وفاة أربعينية بحادث تدهور مركبة بالكرك

16:33

مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر

16:23

عرض تاريخي غير مسبوق من الهلال السعودي لضم مبابي

وفيات
على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريموفيات الأحد 23-7-2023عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء