خبير أرصاد : دول عربية ستشهد موجات حر عنيفة

وطنا اليوم:كشف خبير الأرصاد الجوية السعودية، حسن كراني، عن موجات حر عنيفة ستشهدها المملكة ومعظم الدول العربية.

وكتب حسن كراني على حسابه في “تويتر”، أن “الموجة الحرارية التي أدت لحرارة عالية على المتوسط من المغرب العربي، وشرقا حتى دول شرق المتوسط مرورا بتونس والجزائر وليبيا ومصر ودول بلاد الشام والسعودية ودول أوروبا، لم ولن تكون الأولى والأخيرة”.

وأضاف: “سوف تليها موجات أعنف منها، تتوالى حتى نهاية الصيف، فغيروا مفهوم نمط العيش الصيفي المعتاد”.

وتخيم على أغلب الدول العربية ما يعرف بـ”القبة الحرارية” والتي رفعت الدرجات إلى مستويات عالية تجاوزت حاجز الـ50 درجة في بعض المناطق

ربما لم تكن تعرف ذلك، لكن حزيران 2023 حصل على لقب جديد وهو “يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق” وفقا لتحليل درجة الحرارة العالمية التابع لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) وعدة هيئات أخرى حول العالم، ربما أيضا لم تعرف أن أول أسبوع في شهر يوليو/تموز الحالي سجَّل رقما قياسيا جديدا كونه الأسبوع الأكثر حرارة على الإطلاق في العالم أجمع، وربما كذلك لم تكن تعرف أن ما تمر به بينما تقرأ هذه الكلمات من حرارة شديدة لا يحدث فقط في بلدك أو حتى في العالم العربي الأوسع، فالكثير من دول العالم تمر بموجة حارة تاريخية في الوقت الراهن!

في الصين على سبيل المثال، سجَّل الأسبوع الماضي أعلى إنتاج من الكهرباء على مستوى البلاد بينما تصارع موجة حر شديدة، حيث أعلنت مؤسسة استثمار الطاقة الصينية، وهي أحد أكبر مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم في العالم، أن إجمالي توليد للكهرباء بلغ 4.09 مليارات كيلوواط/ساعة في يوم الاثنين 11 يوليو/تموز، بزيادة قدرها 210 ملايين كيلوواط ساعة عن اليوم السابق.

وعلى الجانب الآخر من العالم، انطلقت التحذيرات في أجزاء متفرقة من جنوبي وغرب الولايات المتحدة الأميركية عبر الإنترنت وقنوات التلفزيون خوفا من مستويات حرارة “خطيرة” قد تضر بصحة ثلث السكان (نحو 110 ملايين شخص)، تحذيرات شبيهة حمراء اللون انطلقت في وسائل الإعلام لست عشرة مدينة في جميع أنحاء إيطاليا، حيث لا يزال جنوب أوروبا يعاني من درجات حرارة شديدة الارتفاع. تعني التنبيهات الحمراء أنه حتى الأشخاص الأصحاء قد يتعرضون للخطر بسبب الحرارة، ونصحت الحكومة الإيطالية الموجودين في مناطق التأهب بتجنب أشعة الشمس المباشرة بين الساعة 11 صباحا و6 مساء

لكن المشكلة الحقيقية ليست فيما حدث أو ما يحدث للأسف، بل فيما هو قادم، حيث يتوقع بعض المتخصصين في هذا النطاق أن شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز يفتحان الباب لموجة حر إضافية في شهر أغسطس/آب يمكن أن تكون استثنائية إذا استمر صيف 2023 على هذا المنوال!