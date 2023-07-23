ملتقى اعمال اردني يمني في ايلول المقبل

وطنا اليوم:أعلنت غرفة تجارة عمان عن مناقشة تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال الأردني اليمني المشترك بالتنسيق مع السفارة اليمنية في عمان، في شهر ايلول المقبل، بحضور نحو 250 مستثمراً يمنياً يمثلون مختلف القطاعات للمقيمين في دول عربية وأجنبية.

وحسب بيان صادر عن غرفة تجارة عمان اليوم الاحد، فقد تم الاتفاق مع السفير اليمني في عمان عقد لقاء تشاوري فيما بين القطاع التجاري الاردني ومستثمرين يمنيين مقيمين في الاردن شهر آب المقبل لبحث اية معيقات أو تحديات تواجه المستثمرين اليمنيين في المملكة.

وناقش الجانبان موضوع تشكيل مجلس أعمال أردني يمني، بهدف تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية.

واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقاءه اليوم السفير اليمني لدى المملكة الدكتور جلال فقيره، بحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة والملحق التجاري اليمني رمزي الجعفري، أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتحسين مستوى أرقامها التجارية التي لا زالت بسيطة، وبناء شراكات استثمارية.

واكد الطرفان أن العلاقات المتميزه بين البلدين على كافة المستويات تحتم ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى الذي يلبي تطلعات البلدين الشقيقين وروابطهما التاريخية العميقه ، مشددين على ضرورة استغلال الفرص المتاحة للانتقال فيها لمستويات اعلى.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، آليات تطوير التبادل التجاري بين البلدين وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.

ولفت الحاج توفيق الى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، معربا عن امله بتعزيزها، خصوصا بالمجالات الاقتصادية والتجارية وان تكون زيارة السفير فاتحة خير وانطلاقة جديدة لآفاق ارحب.

واشار الى وجود علاقات اقتصادية قوية تربط الأردن باليمن من خلال قطاع الخدمات وخاصة الصحي والعلاجي، مؤكدا ضرورة توسيعها لقطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية والاستفادة من الخبرات الفنية الاردنية لتطوير وتعزيز القدرات اليمنية في هذا المجال للقطاعين العام والخاص.

وأكد ضرورة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين بمختلف القطاعات التجارية واكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين لجهة تطوير المبادلات التجارية.

واشار الى ان غرفة تجارة عمان على استعداد تام لتوفير المعلومات الاقتصادية للجانب اليمني والمساعدة في تسهيل الإجراءات لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، على ان تقوم السفارة بتزويد الغرفة بقائمة بالسلع اليمنية القابلة للتصدير لتعميمها على اعضاء الهيئة العامة.

كما اشار الى ان غرفة تجارة عمان تضع كل امكانياتها في خدمة المستثمرين، لافتا الى استعداد الغرفة لعقد أي دورات تدريبية أو ورشات عمل لمنتسبي الغرفة من الاشقاء اليمنيين من خلال اكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وامكانية عقد دورات وورش عمل عن بعد لأصحاب العمل في اليمن الشقيق حسب احتياجاتهم.

من جانبه، قال السفير اليمني الدكتور جلال فقيره، ان مجتمع الاعمال اليمني مهتم بتعزيز وتنشيط علاقاته التجارية والاستثمارية مع الأردن واقامة شراكات تجارية بالعديد من القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن العلاقات اليمنية الاردنية وطيدة وتاريخية وتشهد تطوراً كل يوم، مشيداً بالمعاملة الجيدة التي يلاقيها الاخوة اليمنيون في الاردن.

واوضح ان السفارة لديها تًصوُر أولي حول قانون البيئة الاستثمارية وترغب باعادة تفعيل وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين وحث اصحاب العمل اليمنيين للقدوم للاستثمار في الاردن لما تتمتع به من أهمية استراتيجية ومكانه متميزه على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت السفير الانتباه إلى أهمية مراجعة بعض الجوانب الاجرائية التي تواجه المستثمرين اليمنيين بالتنسيق بين السفاره والغرفة والجهات الرسمية المعنية.

كما دعا القطاع الخاص الاردني لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي يعد سوقا كبيرا وواسعا للمنتجات الزراعية والانتاج الحيواني والثروة السمكية.

من جانبهم، اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة إن المملكة تمتلك مناخا استثماريا جيدا وتنعم باستقرار سياسي، وبعلاقات وطيدة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

واشاروا كذلك الى وجود تشريعات وقوانين عصرية جاذبة للاستثمار وتوفر البنية التحتية الجيدة من شبكات نقل واتصالات وخدمات عامة ونظام مالي ومصرفي حديث ومتطور، وموارد بشرية مؤهلة.

وأكدوا اهمية تذليل الصعوبات ومعالجة اي تحديات لجهة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خصوصا في مجال السياحة العلاجية، مؤكدين اهمية زيادة عدد الرحلات الجوية الاسبوعية بين البلدين ما يؤدي الى تنشيط حركة التجارة والاستثمار.

حضر اللقاء النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب وعضو مجلس الادارة امين صندوق الغرفة خطاب البنا ونائب امين السر فلاح الصغير ومدير عام الغرفة هشام الدويك.

يذكر ان المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي نحو 93 مليون دولار، وتعد المواد الغذائية والأدوية والاسمنت والأسمدة والدهانات والسجاد والالبسة والادوات المنزلية ابرز الصادرات الاردنية.