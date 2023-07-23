قطر تعين أول سفير لها في الإمارات منذ 2017

وطنا اليوم:أعلنت دولة قطر، اليوم الأحد، عن تعيين أول سفير لها، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ أكثر من ستة أعوام.

وبموجب قرار أميري أصدره أمير قطر؛ فقد تم تعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون أول سفير لقطر منذ عام 2017.

وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية