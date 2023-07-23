أبرزها قطع الإشارة حمراء .. نقاط مرورية على 31 مخالفة

وطنا اليوم:ينظم المعهد المروري دورات تأهيلية وتوعوية للحد من مخالفات السير والحوادث المرورية بعد تفعيل نظام النقاط المرورية الذي قد يؤدي لسحب الرخصة في حال الوصول إلى عدد معين.

وقال مدير المعهد المروري رائد العساف، إن أهمية نظام النقاط المرورية تكمن في المخالفات والعقوبات التي يجب تجنبها لعدم تسجيل أي نقطة في السجل المروري حيث تسري أحكامه لمكرري المخالفات ويتم تثبيت النقاط في السجل الخاص بالسائق من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

وللنقاط المرورية 31 مخالفة، وفق العساف، أبرزها مخالفة تجاوز الإشارة المرورية حمراء والضبط بشكلٍ وجاهي وقيادة المركبة بدون لوحات والقيادة تحت تأثير الكحول حيث يتم احتساب 6 نقاط في حق السائق والعديد من المخالفات المرورية المختلفة.

كما تسجل 4 نقاط في حال قيادة المركبة بطريقة متهورة أو استعراضية وتغيير المسرب بشكل مفاجئ أما استخدام الهاتف أثناء القيادة والقيادة بعكس السير فتسجل 3 نقاط.

وللسائق الذي وصل مجموع نقاطه إلى أقل من 16 نقطة حضور دورة تأهيلية اختيارية مرة واحدة سنويا، ويتم شطب 8 نقاط بعدها دون أي تكلفة على المواطن.

وفي حال وصل مجموع نقاط السائق في السجل 16-20 نقطة تسحب الرخصة 60 يوما، ومن 20-24 نقطة تسحب الرخصة 90 يوما، 24-28 نقطة تسحب الرخصة 120 يوما، 28 نقطة وأكثر تسحب الرخصة 180 يوما.

ودعا العساف إلى الاستفسار عن عدد النقاط المرورية عبر التواصل مع الرقم التالي: 0770991751.

وخسر الأردن في السَّنوات الستة الأخيرة 3 آلاف و511 إنسانًا بسبب حوادث السَّير، وتسجيل 1397 حادث دهس نتج عنها 67 حالة وفاة خلال الشهور الخمسة الأولى من 2023.

وتضمن مشروع القانون المعدِّل لقانون السَّير لسنة 2023 “تعديلات جوهرية” على 25 مادة، وفقا لوزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.

معدل قانون السير غلظ عقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث نص على معاقبة من ارتكب مخالفة سير تحت تأثير المخدر بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5001 دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

كما منحت الشرطة صلاحية فحص الكحول والمخدرات للسائقين ومعاقبة من يرفض الامتثال للفحص، وسحب رخص من يثبت قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة أو المشروبات الروحية