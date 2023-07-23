إخماد حريق مركبات داخل معرض في المنطقة الحرة في الزرقاء

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء تمكنت اليوم من السيطرة على حريق أتى على عدد من المركبات داخل أحد المعارض بالمنطقة الحرة في محافظة الزرقاء.

إذ عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده لباقي المعارض والأماكن المجاورة، دون وقوع اصابات تذكر ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق