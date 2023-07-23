بالشراكة بين صناعة عمان ومؤسسة ولي العهد .. إطلاق برنامج تصميم وتطوير المنتجات بطرق مبتكرة

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان وبالشراكة مع مؤسسة ولي العهد من خلال مختبر التصنيع الرقمي التابع لها “مصنع الأفكار”، ورشة تعريفية بالبرنامج التوعوي ” تصميم وتطوير المنتجات بطرق مبتكرة “، الأحد، في مبنى الغرفة، بحضور ممثلين لعدة شركات صناعية وعددا من المؤسسات والجهات المعنية بموضوع الابتكار.

مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أكد خلال حفل الافتتاح، أهمية تطوير القطاع الصناعي على أسس الابداع والابتكار وزيادة المكون التكنولوجي، موضحا أن هذا البرنامج يهدف الى بناء قدرات الصناعات الأردنية وتطوير تنافسيتها من خلال تقليص الفجوة التكنولوجية والمعرفية في مختلف المجالات المتعلقة بالإبتكار، تصميم المنتجات، طرق التصنيع، التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة مثل الطباعة الثلاثية الأبعاد وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، كما أضاف أن الغرفة اطلقت خدمة مختبر الجاهزية الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد لزيادة جاهزية الشركات الصناعية للترويج والتسويق والبيع الإلكتروني من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لهذه العمليات.

واشار الحسامي إلى أن الغرفة تشارك في تنظيم عدة برامج ومشاريع تهدف إلى تقديم الاستشارات المتخصصة، تطوير المنتجات ، التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ، بالاضافة الى تطوير الشراكة مع الجامعات الأردنية من خلال تأسيس مراكز تقنية لدى الجامعات لتقديم خدمات للباحثين والطلاب والقطاع الصناعي .

من جهتها قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو “لقد آمنت مؤسسة ولي العهد منذ تأسيسها بموضوع التصنيع بطرق مبتكرة، وتكلل هذا الإيمان بافتتاح مختبر تصنيع رقمي باسم “مصنع الأفكار” منتصف العام 2018″.

وأضافت “نهدف من خلال هذه الورشة والجلسات التابعة لها إلى تطوير المعرفة والقدرات المتخصصة للمصانع، إنطلاقاً من ايماننا بأن دعم الصناعة المحلية يعتبر عنصر حاسم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي”.

وجرى خلال اللقاء، تقديم عدة أوراق عمل من مختصين في المحاور التالية: أهمية الابداع والابتكار الصناعي، التفكير التصميمي، تصميم المنتجات الصناعية، قابلية التصنيع والصناعات التكميلية.

يذكر أن البرنامج التوعوي يشمل عقد ورش عمل شهرية على مدار عام، سيتم دعوة الشركات الصناعية والمؤسسات المعنية لحضورها، كما وستشمل المواضيع التالية: ربط الصناعات الأردنية مع الصناعات العالمية من خلال سلاسل الامداد والصناعات التكميلية، التفكير التصميمي، النمذجة الأولية السريعة للمنتجات، تصميم المنتجات الصناعية وهندسة المحاكاة، الطباعة ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الصناعية، إدارة التغيير في المصانع وتبني التقنيات الحديثة، الثورة الصناعية الرابعة والتأسيس للبنى التحتية لتبني تقنياتها، تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات الصيانة الوقائية والتنبؤية والذكاء الصناعي.