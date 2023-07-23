حرائق الغابات في اليونان تهدد السكان وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

وطنا اليوم:أجلت السلطات اليونانية أكثر من 30 ألف شخص من جزيرة رودوس على خلفية حرائق الغابات المستمرة لليوم الخامس.

واقتصرت الحرائق في البداية على المناطق الجبلية الداخلية لكنها امتدت لاحقا نحو الساحل

وتجتاح الحرائق عشرات آلاف الهكتارات في اليونان وتقترب من المناطق السكنية، وسط تحذيرات من موجة حر ستكون الأطول منذ سنة 1987.

كذلك أصدرت السلطات اليونانية تعليمات وإرشادات للمواطنين للحماية من درجات الحرارة المرتفعة.

وقررت السلطات اليونانية إغلاق جميع المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأكروبوليس الشهير، بسبب الحرارة الشديدة من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5:30 مساء.

هذا وتواصل فرق الإطفاء اليونانية، مكافحة الحرائق التي اندلعت الاثنين في غابات شرق العاصمة أثينا بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

وأصدرت السلطات اليونانية أوامر إخلاء لما لا يقل عن 6 تجمعات ساحلية مع اقتراب حريقين هائلين من بلدات المنتجعات الصيفية وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.

كذلك استعانت السلطات بالجيش والشرطة والمتطوعين لإجلاء السكان العالقين في منازلهم