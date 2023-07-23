المياه: إعادة تأهيل محطة الزارة ماعين بدعم من USAID

وطنا اليوم:دشن وزير المياه والري المهندس محمد النجار، بحضور مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، مشروع إعادة تأهيل محطات الزارة ماعين .

ويهدف المشروع لتطوير واستدامة المحطة التي تعد من المصادر الرئيسية للتزويد المائي للعاصمة عمان، حيث تمت إعادة تأهيل نظام التزويد المائي فيها بما يضمن استدامة التزويد المائي من هذه المحطة إلى مناطق التزويد ضمن الجهود المتواصلة لرفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي.

وأشار وزير المياه والري إلى أن محطة الزارة ماعين تعد واحدة من الأنظمة الرئيسية لتوفير إمدادات المياه لتزويد العاصمة عمان بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا أي 38 مليون متر مكعب سنويا من المياه النقية الصالحة للشرب، مبينا أن نظام المحطة يعمل من خلال محطة معالجة المياه وخمس محطات ضخ لكل منها أربع مضخات وأربعة محركات مرتبطة بها، ونظام نقل عبر خطوط الأنابيب، وأضاف الوزير أنه ونتيجة عمل المحطة منذ سنوات طويلة على مدار الساعة تم تنفيذ المشروع بدعم من قبل الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قامت بالشراكة مع وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بتمويل استبدال 20 مضخة مياه بعد أن وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي بمضخات متطورة وموفرة للطاقة، بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب مضخة خامسة في كل محطة من المحطات الخمس لضمان الاستدامة في النظام.

وزاد النجار أن محطة الزارة ماعين تعد من المحطات المهمة التي يتم فيها معالجة المياه بالطريقة التقليدية من خلال الترسيب والفلترة بما ينتج مياها ذات جودة عالية مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب وتتزود من ينابيع وادي ماعين / الزارة/ الموجب.

وأشاد وزير المياه والري بالدعم المتواصل من الوكالة الأمريكية مؤكدا أن الشراكة الفاعلة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID منذ ما يقارب 60 عاما هي شراكة مستمرة معربا عن شكره وتقديره لجهود الوكالة الأمريكية والدعم المستمر للجهود الحكومية خاصة توفير كافة أشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير إدارة المصادر المائية للمملكة منذ سنوات وعلى المدى الطويل في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل والحفاظ عليه في شتى أنحاء المملكة.

ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/ الأردن، أوضحت أنه لأكثر من 60 عاما، تشاركت الحكومتان الأمريكية والأردنية في بناء البنية التحتية الحيوية للمياه والصرف الصحي، وزيادة الوصول إلى المياه لملايين الأردنيين، والحفاظ على موارد المياه للأجيال القادمة، ومساعدة الأردن على بناء مستقبل آمن مائي. “

وأضافت أن المحطة ستحافظ على القدرة التشغيلية وكفاءة الطاقة المعززة لمحطات الضخ الخمس على إمدادات مياه ثابتة لحوالي 1.7 مليون شخص في عمان، حيث تم تمويل إعادة بناء محطات الضخ في زارا ماعين من خلال مذكرة التفاهم الأمريكية الأردنية للتنمية الاقتصادية