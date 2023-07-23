بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

أمنية تعلن تغطية مناطق جديدة بخدمة الفايبر

23 يوليو 2023
أمنية تعلن تغطية مناطق جديدة بخدمة الفايبر

وطنا اليوم:في سبيل سعيها لتقديم خدمات أفضل دائماً لقاعدة زبائنها، أعلنت شركة أمنيةعن تغطية مناطق جديدة بشبكة الألياف الضوئية “الفايبر” الخاصة بها.
حيث شملت توسعة شبكة “الفايبر” مناطق جديدة توزعت على مواقع في عدد من المحافظات منضمنها محافظة العاصمة والبلقاء والزرقاء والعقبة.
وشملت تغطية شبكة الألياف الضوئية كل من مناطق صافوط وعين الباشا وماحص والفحيص والبقعة،وفي مأدبا منطقة السفريات، وفي العقبة منطقة المحدود،وفي العاصمة عمان مناطق أم أذينة وأم بلانة – شفا بدران بالإضافة إلى منطقةالجبل الأبيض في الزرقاء.ومع توسع شبكة الألياف الضوئية لشركة أمنية، سيزيد عدد المنازل والمنشآت التجارية التي تم تتغطيتها ليتجاوز المليون منزل ومنشأة.
وكانت أمنية قدأعلنت مطلع العام الحالي التوسع بشبكة الفايبر لتشمل شمال وجنوب محافظة مأدبا،وعبدون الجنوبي ودير غبار، وعبدون الشمالي والصويفية، والهاشمي الشمالي، ومرج الحمام،إضافةً إلى قرطبة – الزرقاء.
وقال الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية زيد الإبراهيم، إن زبائن الشركة سيلمسون فرقاً كبيراً في سرعات الإنترنت مع تحولهم لخدمة الفايبر، ما سيلبي احتياجات المشتركين من عمل عن بعد أو تنزيل ملفات ضخمة إضافة إلى سهولة ومتعة في التصفح والترفيه، إضافة لمشاهدة الفيديوهات بجودة عالية.
وبين الإبراهيم أن الشركة تتطلع لتغطية جميع مناطق المملكة بهذه الخدمة وتعزيز بنيتها التحتية وتوفير سرعات عالية تساعد في توفير تجربة جديدة ومختلفة للمستخدمين.
وأكد الإبراهيم حرص شركة أمنية على الاستمرار بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية والاستثمار في شبكتها للإنترنت فائق السرعة لتوفير آخر وأحدث ما توصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال مراعية جانب التنافسية في أسعار الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن خدمة الألياف الضوئية “الفايبر”، من أمنية تغطي معظم مناطق المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:27

الإفتاء الأردنية توضح حكم تمزيق الكتب بعد انتهاء الدراسة

19:23

السماح لرؤوس قاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد بالخليج

19:21

الخلايلة: القرار الأخير حول قانون الجرائم الالكترونية سيكون لمجلس النواب

19:16

اليمن يعد بكشف نتائج التحقيق في اغتيال أردني مسؤول بالأمم المتحدة

19:11

التعليم العالي توضح نسب التنافس للطلبة على المقاعد الجامعية

19:09

خيانة.. الإتحاد الإفريقي يدين محاولة إنقلاب النيجر

19:06

وزير الخارجية يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

19:01

النجداوي يثمن خطوات وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون على الصعيد المحلي والعالمي

19:00

قرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء

17:42

البعث: ذر الرماد في العيون

17:30

“جت” تؤكد إلتزامها في تسهيل استمرار فرح الأردنيين بمهرجان جرش

16:36

جماعة عمان لحوارات المستقبل للمسؤولين :حتى لا تندمون

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات