أمنية تعلن تغطية مناطق جديدة بخدمة الفايبر

وطنا اليوم:في سبيل سعيها لتقديم خدمات أفضل دائماً لقاعدة زبائنها، أعلنت شركة أمنيةعن تغطية مناطق جديدة بشبكة الألياف الضوئية “الفايبر” الخاصة بها.

حيث شملت توسعة شبكة “الفايبر” مناطق جديدة توزعت على مواقع في عدد من المحافظات منضمنها محافظة العاصمة والبلقاء والزرقاء والعقبة.

وشملت تغطية شبكة الألياف الضوئية كل من مناطق صافوط وعين الباشا وماحص والفحيص والبقعة،وفي مأدبا منطقة السفريات، وفي العقبة منطقة المحدود،وفي العاصمة عمان مناطق أم أذينة وأم بلانة – شفا بدران بالإضافة إلى منطقةالجبل الأبيض في الزرقاء.ومع توسع شبكة الألياف الضوئية لشركة أمنية، سيزيد عدد المنازل والمنشآت التجارية التي تم تتغطيتها ليتجاوز المليون منزل ومنشأة.

وكانت أمنية قدأعلنت مطلع العام الحالي التوسع بشبكة الفايبر لتشمل شمال وجنوب محافظة مأدبا،وعبدون الجنوبي ودير غبار، وعبدون الشمالي والصويفية، والهاشمي الشمالي، ومرج الحمام،إضافةً إلى قرطبة – الزرقاء.

وقال الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية زيد الإبراهيم، إن زبائن الشركة سيلمسون فرقاً كبيراً في سرعات الإنترنت مع تحولهم لخدمة الفايبر، ما سيلبي احتياجات المشتركين من عمل عن بعد أو تنزيل ملفات ضخمة إضافة إلى سهولة ومتعة في التصفح والترفيه، إضافة لمشاهدة الفيديوهات بجودة عالية.

وبين الإبراهيم أن الشركة تتطلع لتغطية جميع مناطق المملكة بهذه الخدمة وتعزيز بنيتها التحتية وتوفير سرعات عالية تساعد في توفير تجربة جديدة ومختلفة للمستخدمين.

وأكد الإبراهيم حرص شركة أمنية على الاستمرار بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية والاستثمار في شبكتها للإنترنت فائق السرعة لتوفير آخر وأحدث ما توصل إليه التطور التكنولوجي في هذا المجال مراعية جانب التنافسية في أسعار الخدمة.

ومن الجدير بالذكر أن خدمة الألياف الضوئية “الفايبر”، من أمنية تغطي معظم مناطق المملكة.