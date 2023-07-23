بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الحكومة: توفر مخزون آمن وكاف من مادتي القمح والشعير

23 يوليو 2023
الحكومة: توفر مخزون آمن وكاف من مادتي القمح والشعير

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، توفر مخزون استراتيجي كاف وآمن من مادتي القمح والشعير، يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 12 شهرا لكل منهما.
وقال في تصريح صحفي، إن توفر هذا المخزون يجعل المملكة في منأى على المدى القريب من التأثر بانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.
وتابع، إذا طالت الأزمة بالتأكيد سيكون لها انعكاسات سلبية على الأسواق العالمية وإمدادات الحبوب وخاصة القمح، ما قد يؤدي لارتفاع الأسعار وتأثر البلدان المستوردة.
وأوضح أن الأردن يستورد القمح والشعير من مناشئ مختلفة وأن الوزارة لديها خطة لزيادة الاستطاعة التخزينية للمملكة من القمح والشعير لحوالي 2.5 مليون طن مع نهاية العام الحالي، من خلال إنشاء المزيد من المستوعبات.
وأشار ، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطرح باستمرار مناقصات لشراء مزيد من الكميات، لإبقاء المخزون في مستويات مرتفعة، مبينا أن الاستهلاك الشهري للأردن من القمح يبلغ 90 ألف طن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:27

الإفتاء الأردنية توضح حكم تمزيق الكتب بعد انتهاء الدراسة

19:23

السماح لرؤوس قاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد بالخليج

19:21

الخلايلة: القرار الأخير حول قانون الجرائم الالكترونية سيكون لمجلس النواب

19:16

اليمن يعد بكشف نتائج التحقيق في اغتيال أردني مسؤول بالأمم المتحدة

19:11

التعليم العالي توضح نسب التنافس للطلبة على المقاعد الجامعية

19:09

خيانة.. الإتحاد الإفريقي يدين محاولة إنقلاب النيجر

19:06

وزير الخارجية يستقبل زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

19:01

النجداوي يثمن خطوات وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون على الصعيد المحلي والعالمي

19:00

قرارات جديدة صادرة عن رئاسة الوزراء

17:42

البعث: ذر الرماد في العيون

17:30

“جت” تؤكد إلتزامها في تسهيل استمرار فرح الأردنيين بمهرجان جرش

16:36

جماعة عمان لحوارات المستقبل للمسؤولين :حتى لا تندمون

وفيات
وفيات الأربعاء 26-7-2023الخدمات الطبية تنعى النقيب المهندس صالح المسندوفاة طالب التوجيهي عبدالله الزبون إثر أزمة قلبية حادةوفيات الثلاثاء 25-7-2023على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات