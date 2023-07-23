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مخاطبة الأمن بشأن شائعة تسريب امتحان الاحياء للتوجيهي

23 يوليو 2023
مخاطبة الأمن بشأن شائعة تسريب امتحان الاحياء للتوجيهي

وطنا اليوم:خاطبت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مديرية الأمن العام بعد تداول شائعة تسريب امتحان العلوم الحياتية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، وفقا للأمين العام لوزارة التربية للشؤون التعليمية نوفان العجارمة.
وقال العجارمة، إنّ أشخاصا تداولوا ورقة خادعة لمبحث العلوم الحياتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يربك الطلبة، حيث تم التواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية مباشرة.
وأضاف، أنه تم التحقق من صحة الورقة من قبل الإدارة الفنية فور تداولها، حيث تم استخدام شعار وزارة التربية والتاريخ لخداع الطلبة، داعيا طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة.
وكانت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات قد نفت تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية للتوجيهي، داعية الطلبة إلى عدم الالتفات للشائعات.
وأضافت قبيلات عبر صفحتها على الفيسبوك: “يتم تداول ورقة امتحانية، على أنها تعود لامتحان اليوم في مبحث الأحياء، ندعوكم إلى عدم تداولها أو الالتفات للشائعات التي تتحدث عن تسريب الأسئلة، وتعمل على إضاعة جهودكم وزعزعة ثقتكم بأنفسكم فيما تبقى من وقت يفصلكم عن الامتحان”.
وتابعت: “ثقوا بأنفسكم وبجهود بذلتوها وتوكلوا على الله


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