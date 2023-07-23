وفيات وإصابات وسرعات جنونية على طرق المملكة

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة السير إن اجراءات حازمة اتخذتها الكوادر الميدانية لضبط المخالفين والحد من السلوكيات الخاطئة بهدف تأمين السلامة المرورية لكافة سالكي الطريق، إذ تم ضبط يوم أمس عدد من المخالفات الخطرة كان أبرزها المسير بعكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية والمسير على شكل مواكب بالإضافة لخروج الأجساد من المركبات بالتزامن مع بدء حفلات التخرج بعدد من الجامعات، أو تغيير المسرب بشكل خاطئ أو اتخاذ مسرب خاطئ أوعدم تثبيت الحمولة او تغطيتها بالشكل الصحيح ، داعيا الجميع بضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الخاطئة .

وأضاف خلال استعراضه التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الأحد، أن عدم اخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة والتعامل الخاطئ مع المنعطفات جميعها مخالفات سببت بحوادث مرورية يوم أمس نتج عنها وفيات وإصابات بشرية، كدهس شخصين أمام محال تجاري عند طلوع المصدار نتج عنه وفاة وإصابة بالإضافة للتعامل مع تدهور مركبة بعجلون نتج عنها وفاتين وصدم لمركبتين في العقبة نتج عنه عدد من الإصابات.

وبدوره بين مندوب الدوريات الخارجية أن ارتكاب مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل إحدى المركبات أمس سبب بتدهورها على طريق اربد الزرقاء ونتج عنها 4 اصابات بشرية، مؤكدا بضرورة الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات التي ينتج عنها حوادث وخيمة .

وأشار إلى أن حرفية ويقظة كوادر الدوريات حالت دون نشوب حريق داخل مركبة شحن بالقرب من الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء بعد ايقافها وملاحظة صعود الأدخنة من الصندوق الخلفي ليتبين اشتعال جزء من الحمولة ، حيث تم اجراء اللازم ومنع انتشار الحريق في المركبة أو لباقي الحمولة .

ودعا سائقي مركبات الشحن بضرورة الحذر والانتباه عند تحميل مواد قابلة للاشتعال والتأكد باستمرار من عدم سقوطها أو اشتعالها لحين ايصالها.

وتابع بأنه جرى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية لسالكي الطرق الخارجية من قبل الدوريات وعبر المحطات الأمنية يوم أمس من اصلاح مركبات معطلة وتقديم الإسعافات الأولية، داعيا الجميع بعدم التردد بالتوجه لأقرب محطة أمنية لطلب المساعدة ، أو الإتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 بحال دعت الحاجة لذلك.

وشدد مندوب الدوريات الخارجية على ضرورة أخذ السائقين الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الدوريات المتواجدين باستمرار على طريق اربد عمان خلال اعمال الصيانة وخاصة عند مداخل ومخارج جسر نعيمة باتجاه لواء الرمثا والمفرق واربد ومتواجدين للدلالة والإرشاد .

ولفت الى أنه وبرغم التنبيهات المستمرة على ضرورة الابتعاد عن المخالفات الخطرة، رقابة مرورية على مدار الساعة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الخطرة إذ كان أبرزها مركبة تسير بسرعة 183 كلم/ساعة بمنطقة الحسا وأخرى بسرعة 165 كلم/ساعة على طريق الأزرق الزرقاء ومركبة بسرعة 184 كلم/ساعة وأخرى بسرعة 151 على طريق المطار وتم اجراء اللازم بحق المخالفين .

وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية