إتحاد وكالات أنباء “التعاون الإسلامي” يدين تدنيس المصحف في السويد

وطنا اليوم: أدان إتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) ، اليوم السبت، إقدام بعض المتطرفين على تدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وبحسب الموقع لإلكتروني الرسمي للاتحاد ، استنكر استمرار السلطات السويدية في إصدار التصاريح لهذه الأعمال الاستفزازية على الرغم من عواقبها الخطيرة، و مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمده اخيرا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعياً السلطات السويدية إلى الامتثال للقانون الدولي ووقف إصدار التصاريح للجماعات والأفراد المتطرفين، و منع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية.

وأكد الاتحاد أنَّ هذه الأعمال المتطرفة لا يمكن تبريرها أبداً، وهي تحرض على الكراهية والإقصاء والترويج “للإسلاموفوبيا “ودعاتها، داعيًا إلى احترام الأديان وتجنب كل من شأنه المساس بمشاعر الملايين من أتباعها وإضعاف الجهود الدولية لتعزيز التسامح والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات.