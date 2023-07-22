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وصفته ب”الإسلاموفوبيا”.. الخارجية الأردنية تدين حرق المصحف في الدينمارك

22 يوليو 2023
وصفته ب”الإسلاموفوبيا”.. الخارجية الأردنية تدين حرق المصحف في الدينمارك

وطنا اليوم: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قيام متطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم أمس الجمعة، معتبرة أن ما حدث يمثل فعلاً من أفعال الكراهية، ومظهرا من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم السبت، رفضها واستنكارها لهذه الأفعال والتصرفات غير المسؤولة التي تستفز مشاعر المسلمين، وتؤجج الكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

وشددت الوزارة على أن تكرار مثل هذه الأفعال والتصرفات العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي حشد الجهود للتصدي لها وعدم السماح بها، وسن القوانين التي تجرم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية وتمنعها، والعمل على نشر ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية.


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