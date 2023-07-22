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شراكة بين أورنج الأردن و”جوباك” لتقديم باقات مخصصة للحلول السحابية وخدماتها

22 يوليو 2023
شراكة بين أورنج الأردن و”جوباك” لتقديم باقات مخصصة للحلول السحابية وخدماتها

وطنا اليوم: عقدت أورنج الأردن شراكة مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، لتزويدها بحلول تخزين رقمية وآمنة.

وستمكن هذه الشراكة جوباك من نقل أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الهامة إلى أنظمة الحوسبة السحابية، وقد ألغت هذه الخطوة الاستراتيجية الحاجة إلى معدات وبرمجيات مكلفة في أماكن العمل، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في التكاليف التشغيلية. وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد جوباك بفضل هذه الشراكة من بنية تحتية أكثر مرونة لتكنولوجيا المعلومات، مما يمكنها من الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء المتطورة.

وصرح نائب الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات لدى أورنج الأردن، المهندس سامي سميرات: “لقد تم تسخير قوة الحوسبة السحابية في أورنج لمساعدة الشركات من جميع الأحجام ومختلف الصناعات.

أتاحت الشراكة مع جوباك تزويدهم بخدمات الحوسبة السحابية التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم الاستراتيجية بكفاءة عالية.

ويتم التطلع إلى مواصلة العمل مع جوباك وجميع شركائنا من الشركات الأخرى لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة”.

وأعربت الرئيس التنفيذي لشركة جوباك، مها البهو، عن رضاها عن الخدمات التي توفّرها هذه الشراكة قائلةً: “نحن سعداء للغاية بالخدمات التي تقدمها أورنج الأردن لجوباك.

واستطردت: “لقد سمحت لنا خبرتهم في هذا المجال، جنبا إلى جنب مع التزامهم بتقديم خدمة عملاء متميزة، بتحقيق أهداف أعمالنا بشكل أكثر كفاءة وفعالية”.

وتساعد أورنج الأردن الشركات على تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين عملياتها والبقاء في صدارة المنافسة، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات السحابية الآمنة والخدمات السيبرانية من خلال فِرق متخصصة في تكنولوجيا المعلومات ذوي مهارات عالية وبأحدث التقنيات.


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