بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وصفتها ب”أعمال شنيعة”.. تونس ترفض تدنيس المصحف باسم حق التظاهر والحرية

22 يوليو 2023
وصفتها ب”أعمال شنيعة”.. تونس ترفض تدنيس المصحف باسم حق التظاهر والحرية

وطنا اليوم: بالتزامن مع تكرار حواظث الاعتداء على القرآن الكريم، أكدت تونس رفضها التام تدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير، ووصفت ما يحدث بـ “الأعمال الشنيعة”.

ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء أمس الجمعة، كل دول العالم لاحترام المقدسات حتى لا تتكرر هذه الجرائم التي تتعارض مع قيم التعايش والتسامح.

وجاء في البيان “مرة أخرى يتم التعدي الصارخ والاستفزاز البغيض لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير” .

واعتبرت تونس إنّ هذه الجريمة النكراء التي يعاد ارتكابها بصفة ممنهجة، لن تزيد إلا في تغذية التطرف والإرهاب، ومن قام بهذه الجريمة كمن يقف وراءها يسعى الى التناحر بين الأديان ودعم الحركات المتطرفة.

ولاحظت أنه من الغريب أنّ هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإسلام والمسلمين تأتي من ذات المصدر والغايات السياسية لتقويض أمن واستقرار المجتمعات وتقويض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:12

أوقاف الرصيفة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية في مسجد آمنة بنت وهب

19:11

وفاة ثلاثيني بصعقة كهربائية بمحافظة الطفيلة

18:58

وفاة 15 شخصا وإصابة 26 في الحرائق بالجزائر

18:48

“الجرائم الالكترونية”.. نحن في كفة والعالم في كفة

18:40

على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعات

18:37

الإدارية النيابية تناقش مستحقات مؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة

18:30

المنطقة العسكرية الشرقية تسقط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات

18:07

الخارجية الأردنية تدين تكرار حرق المصحف في الدينمارك

18:03

ولي العهد يكرم الشباب الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الأولى

17:59

جامعة جرش تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

17:45

وفد أبناء شهداء جنين يصل عمان

16:42

وفاة أربعينية بحادث تدهور مركبة بالكرك

وفيات
على موعد في عالم آخر.. وفاة أب بعد رحيل نجله عن بساعاتوفيات الإثنين 24-7-2023وزير التربية ينعى الطالب سراج شريموفيات الأحد 23-7-2023عشائر القضاة تنعي الدكتور هاني سلمان وتعلن موعد الجنازة والعزاء