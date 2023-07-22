وصفتها ب”أعمال شنيعة”.. تونس ترفض تدنيس المصحف باسم حق التظاهر والحرية

وطنا اليوم: بالتزامن مع تكرار حواظث الاعتداء على القرآن الكريم، أكدت تونس رفضها التام تدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير، ووصفت ما يحدث بـ “الأعمال الشنيعة”.

ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء أمس الجمعة، كل دول العالم لاحترام المقدسات حتى لا تتكرر هذه الجرائم التي تتعارض مع قيم التعايش والتسامح.

وجاء في البيان “مرة أخرى يتم التعدي الصارخ والاستفزاز البغيض لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير” .

واعتبرت تونس إنّ هذه الجريمة النكراء التي يعاد ارتكابها بصفة ممنهجة، لن تزيد إلا في تغذية التطرف والإرهاب، ومن قام بهذه الجريمة كمن يقف وراءها يسعى الى التناحر بين الأديان ودعم الحركات المتطرفة.

ولاحظت أنه من الغريب أنّ هذه الجرائم التي ترتكب بحق الإسلام والمسلمين تأتي من ذات المصدر والغايات السياسية لتقويض أمن واستقرار المجتمعات وتقويض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.