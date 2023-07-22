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فيديو للداعية المصري عمرو خالد يحتفل بتخرج ابنه في لندن يثير تفاعلا

22 يوليو 2023
فيديو للداعية المصري عمرو خالد يحتفل بتخرج ابنه في لندن يثير تفاعلا

 

 

وطنا اليوم – اثار الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له خلال الاحتفال بتخرج ابنه من إحدى الجامعات في العاصمة البريطانية، لندن.

ونشر عمرو خالد مقطع الفيديو وصورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وسط تساؤلات عن سبب عدم اختياره الأزهر لتعليم نجله في حين ذهب آخرون للتساؤل عن حجم ثروته.

وفي منشور آخر على فيسبوك نشر عمرو خالد صورة عائلية مع علي قال بتعليق عليها: “في واحد من أجمل أيام حياتي، احتفلت وأسرتي الصغيرة بتخرج ابني الحبيب علي، أسأل الله تعالى أن ينتفع وينفع غيره بما تعلم، وأن يجعله سندًا لي، وأن يوفقه وجميع شبابنا لما يحبه ويرضاه.. آمين”.


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