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#عاجل وفيات بحادث غرق في بئر مياه في قرية إمرع بالكرك

منذ 30 ثانية
#عاجل وفيات بحادث غرق في بئر مياه في قرية إمرع بالكرك

وطنا اليوم:كشف مصدر امني ، مساء الجمعة عن وفاة شقيقين بسقوطهما في بئر ماء في قرية امرع في الكرك بالاضافة الى وفاة احد مرتبات الدفاع المدني اثناء انقاذهما.
وتابع المصدر ، انه جرى تسجيل اصابتي اختناق من كوادر الدفاع المدني وتم اسعافهما الى اقرب مستشفى.
شهود عيان أكدوا إن بئر المياه يحتوي على مواد كيميائية سامة موجودة لرش المزروعات


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