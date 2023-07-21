عاجل وفيات بحادث غرق في بئر مياه في قرية إمرع بالكرك

وطنا اليوم:كشف مصدر امني ، مساء الجمعة عن وفاة شقيقين بسقوطهما في بئر ماء في قرية امرع في الكرك بالاضافة الى وفاة احد مرتبات الدفاع المدني اثناء انقاذهما.

وتابع المصدر ، انه جرى تسجيل اصابتي اختناق من كوادر الدفاع المدني وتم اسعافهما الى اقرب مستشفى.

شهود عيان أكدوا إن بئر المياه يحتوي على مواد كيميائية سامة موجودة لرش المزروعات