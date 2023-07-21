جمعية رجال الأعمال الأردنية تنظم حلقة نقاشية حول “قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن”

نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنية حلقة نقاشية حول “قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن”.

قال الدكتور محمود الذنيبات رئاسة مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، خلال حلقة نقاشية نظمتها رجال الأعمال الأردنيين، بعنوان “قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن، ودوره في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادية، إن شركة الفوسفات تولي اهتمام كبير نحو التحول لهذا النوع من الصناعات، نظرا لأهميته.

وتابع “الذنيبات” أن الاستثمارات الأردنية يجب أن توجه لهذا القطاع الهام، موضحا أن هناك مخزون كبير من المواد كالفوسفات والصخر الزيتي، وغيرها من الأمور التي أثبتت جدواها، وبدلا من استقطاب مستثمرين من الخارج، يمكن للمستثمر الأردني أن يساهم في هذا القطاع.



وفي السياق ذاته، قال حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن جمعية رجال الأعمال بصدد التعاون مع القطاع الخاص وشركة الفوسفات وبعض الشركات المهتمة بقطاع التعدين لإنشاء شركة وطنية للتعدين، يساهم بها كل أردني.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو أن تتحول الأردن من دولة مصدرة للخامات إلى دولة مصدرة للصناعات بقيمة مضافة مرتفعة.



ومن جانبه، قال طارق حجازي، مدير عام جمعية رجال الأعمال، إنه يتم العمل على ترويج الاستثمار في الأردن، وتهيئة الفرص المناسبة على ترويج الاستثمار في الأردن، وللمستثمرين من الخارج، من خلال مجالس الأعمال المشتركة.

وتابع أن الجمعية تقوم على إطلاع أعضاءها على أبرز التطورات التي حدثت على مستوى الساحة الأردنية والعالمية، ومنها رؤية تحديد الاقتصاد اليوم، حتى تطلعهم عليها فيما يتعلق بقطاع التعدين.

