مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية: الهدف من تغطية مهرجان جرش هو الوصول لكل مشاهد أردني وعربي

وطنا اليوم: تحدث إبراهيم البواريد، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، عن تفاصيل تغطية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لمهرجان جرش في نسخته ال37.

وتابع خلال لقاءه اليوم مع التلفزيون الأردني أن حصرية المهرجان بمؤسسة والتلفزيون مهمة، لأنه يعتبر المهرجان الوطني الأردني الشامل على المستوى الثقافي والفني، لذلك يعد مهمة وطنية بالنسبة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أن التغطية لمهرجان حرش، تصل ل60 ساعة مباشرة، وهو ما يعد شيء من مسبوق، مؤكدا أنه سيكون متواجد في المهرجان يوميا، وسيكون هناك استوديو مفتوح على مدار المهرجان، وسيكون هناك إطلالة مميزة تنال إعجاب الجمهور الأردني.

وأكد أن الهدف من هذه التغطية هو الوصول لكل مكان وأن يكون المشاهد الأردني والعربي يشاهد كل فعاليات جرش وهو في المنزل، ولذلك تم ربط كل المسارح والأماكن التي بها فعاليات لمهرجان جرش سواء ثقافية أو فنية ستكون مباشرة..

واستطرد أن كل المسارح الموجودة في مهرجان جرش، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام في العاصمة عمان، سيتم ربطها بالاستوديو، إلى جانب ربط المسارح بالمنصة الإلكترونية للمؤسسة، وسيتم بث جميع الحفلات المسموح بها قانونا.