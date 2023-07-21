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مدير مهرجان جرش: 90% من الفعاليات المقدمة في مهرجان جرش يركز على المحتوى الثقافي

منذ ساعتين
مدير مهرجان جرش: 90% من الفعاليات المقدمة في مهرجان جرش يركز على المحتوى الثقافي

وطنا اليوم: تحدث أيمن سماوي، مدير مهرجان جرش، عن تفاصيل مهرجان جرش للثقافة والفنون بنسخته ال37، موضحا أن المهرجان يمتاز هذا العام ببعض التميز، ما تجعله يسود كل المهرجانات العربية هذا العام.

وتابع خلال لقاءه في برنامج يسعد صباحك المذاع على التلفزيون الأردني، أن سبب تميز مهرجان جرش هذا العام ط، ترجع إلى المحتوى الذي سيتم تقديمه، وهو الذي لا يقتصر على الحفلات الغنائية فقط كما يحدث في العديد من المهرجانات، ولكن في مهرجان جرش سيتم تركيز على المحتوى الثقافي.

وأضاف أنه سيتم تقديم غناء كلاسيكي وتراثية وحفلات فنية، وعلى المسرح سيتم تقديم السينما وسينما الأطفال، وهذا التنوع في مهرجان جرش غير موجود في كل المهرجانات العربية.

وأشار إلى أن هناك 30 دولة عربية وأجنبية مشاركة في مهرجان جرش هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة 143 فاعلية فنية.

وأكد أن 90% من الفعاليات المقدمة في مهرجان جرش يركز على المحتوى الثقافي، كاشفا الفنان هاني شاكر سيكون نجم المسرح الشمالي.

وأوضح أن كل مسارح جرش تعمل بشكل جيد، ومليئة بالفعاليات الفنية ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى الفرق الشعبية التي تمثل الأردن بكل أطيافه من الشمال إلى الجنوب.


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