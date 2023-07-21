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السعودية تُحبط تهريب 539.8 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن

منذ ساعتين
السعودية تُحبط تهريب 539.8 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الجمعة، إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، (والذي يربط المملكة العربية السعودية مع الأردن)، تمكّنت من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون، عُثِر عليها مُخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى السعودية عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط تهريب 187,200 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 210,400 حبة كبتاغون عُثر عليها مخبأة بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة الشاحنة، في حين تم إحباط المحاولة الثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على 142,200 حبة كبتاغون مخبأة بداخل عجلة إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ


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