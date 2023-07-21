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انزال للقوات الامريكية في سوريا

منذ ساعتين
انزال للقوات الامريكية في سوريا

 

وطنا اليوم – اعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الجمعة، أن قوات أميركية نفذت عملية إنزال جوي في محافظة دير الزور شرقي البلاد، حيث “اعتقلت عددا من الأشخاص”.

وذكرت “سانا” أن الجيش الأميركي نفذ عملية الإنزال بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تدعمها واشنطن. تمت عملية الإنزال في بلدة عكيدات بريف دير الزور الشرقي. نقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات أميركية نفذت فجر الجمعة عملية الإنزال بمشاركة مسلحي”قسد”، ورافق العملية إطلاق نار كثيف وعشوائي على منازل الأهالي والأراضي الزراعية المحيطة بها. وبينت المصادر أن الجنود الأميركيين ومسلحي “قسد” طوقوا البلدة وداهموا عددا من المنازل، وخطفوا مواطنين واقتادوهم إلى قواعد الجيش الأميركي القريبة من المنطقة. الوكالة وصفت “قسد” بأنها “ميليشيا”

 


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