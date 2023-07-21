تركيا تصدر أوامر لاعتقال سياسي دنماركي و9 آخرين بعد حادثة حرق المصحف

وطنا اليوم:أصدرت تركيا، اليوم الجمعة 21 يوليو 2023، أمر اعتقال للمتطرف السويدي الدنماركي اليميني، راسموس بالودان و9 آخرين، لحرقه نسخة من المصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم في يناير، حسب وكالة أنباء رويترز.

وكان المتطرف راسموس أحرق أول نسخة من المصحف الشريف في يناير الماضي، للتنديد بطلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.

وفي 28 يونيو، أحرق اللاجئ العراقي في السويد، سلوان موميكا، صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.

وأثارت الواقعتان ردود فعل منددة في العالم الإسلامي.