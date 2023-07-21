موجة الحر تؤدي لتراجع نسب حجوزات الفنادق في الأردن

وطنا اليوم:أرجعت جمعية الفنادق الأردنية، الخميس، تراجع نسب حجوزات الفنادق في العقبة والبحر الميت بسبب موجة الحر، وفق الناطق باسمها حسين هلالات.

وقال هلالات إن درجة الحرارة لامست الـ 40 درجة مئوية في العقبة والبحر الميت والبترا، مضيفا أن هذا الارتفاع الملموس أدى لانخفاض نسب الإشغال في الفنادق مقارنة في الأعوام السابقة، وفقا للمملكة.

وحول انخفاض نسب الإشغال في فنادق البترا قال هلالات إن ذلك يعود لسببين، هو أن السياحة في الأردن موسمية وخلال فترة الصيف يصبح هناك انخفاض في أعداد السياح.

وأضاف أنه في العقبة والبحر الميت كان متوقعا أن تكون أفضل النسب إلا أنها تراجعت بسبب درجات الحرارة.

وأوضح أنه خلال موجة الحر يكون الاتجاه للسياحة الداخلية تحديدا نحو مناطق شمال الأردن لأن الجو فيها يكون معتدلا ومقبولا مثل مناطق عجلون وجرش.

وأوضح أن الانخفاض في نسبة الإشغال لم يؤثر على الدخل السياحي للأردن حيث كانت نسب الإشغال مرتفعة جدا خلال الشهور السابقة من العام الحالي، ولغاية 30/6 كانت النسب أفضل من معدلاتها في السنوات السابقة.

وحول وجود خسائر للفنادق بظل تدني نسب الإشغال قال هلالات: “خلال هذه الفترة قد تكون هنالك خسائر لفنادق ببعض المناطق إلا أنه من المتوقع أن يتم تعويض هذ الخسائر خلال الموسم المقبل وهو فترة الخريف”.

وتابع: “من المعروف أن مشكلتنا في الأردن أن السياحة موسمية ونأمل أن تتعدل، ومن خلال هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة سيتم عمل برامج تسويق للأردن على مدار العام وهذه الخسائر تدور للموسم المقبل”.

وصلت نسبة حجوزات فنادق مدينة العقبة لفئة 5 نجوم من تاريخ 20 وحتى 22 من شهر تموز الحالي إلى 63%، مقابل 55% في البحر الميت، و57% في العاصمة عمّان، و35% في البترا، وفق ما صرح به هلالات الخميس.

وقال إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة بلغت 58%، والبحر الميت 48%، والعاصمة عمّان 78%، فيما كانت في البترا 33%.

وأوضح أن فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسب الإشغال فيها بعمّان 71%، وفي البترا 9%، وفي العقبة 43%