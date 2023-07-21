عطوة اعتراف بحادث دهس الرقيب المصري

وطنا اليوم:توجهت جاهة من عشيرة العبادي لمضارب الفايز وذلك لإعطاء عطوة إعتراف بدهس رقيب السير محمد موسى المصري وترأس الجاهة احمد العبادي فيما اعطاهم العطوة الشيخ طراد الفايز، والذي بدوره أكد ان الشهيد كان يعيش بينهم هو وأهله منذ ولادته.

ومنح الفايز عطوة لمدة ستة شهور لعشيرة العبادي.

و قرر مدعي عام شمال عمان، توقيف عشريني متعاطيا للمخدرات، على ذمة قضية دهس رقيب سير خلال تأدية الواجب، إذ رفض سائق المركبة الامتثال لأوامر دورية الشرطة في الحادثة قبل أيام بمنطقة صويلح.

وأحال المدعي العام الشاب الموقوف على ذمة القضية الى محكمة الجنايات الكبرى، بتهمة الشروع بالقتل، مع استمرار توقيفه على ذمة القضية 15 يوما قابلة للتجديد.