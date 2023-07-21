رسميا .. انتقال الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح الجمعة، بأن الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي أكمل انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي.

وذكرت وسائل الإعلام السعودية على “تويتر” أن الجزائري رياض محرز لاعبا جديدا للنادي الأهلي قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي”، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى

ووضع الفريق السماوي خططًا ليحل محل محرز جناح جديد، ويأتي في مقدمة الأسماء البرازيلي رافينيا (لاعب برشلونة)، إذ فتح السيتي باب التفاوض مع البرسا حول احتمال ضمه.

في الوقت نفسه، ضاعف السيتي أيضا من محاولاته للإبقاء على البرتغالي برناردو سيلفا الذي تواصل معه نادي الهلال السعودي.

وكان السيتي يرغب في الاحتفاظ بكل من محرز وسيلفا، ولكن الجناح الجزائري كان منفتحا منذ البداية على الرحيل والانتقال إلى الدوري السعودي.

ولهذا، فإن السيتي يكثف مساعيه لإقناع الدولي البرتغالي بالبقاء، وأوضح له مدى أهميته للموسم المقبل.

وأسهم محرز في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخ النادي خلال موسم 2015-2016، وحصل في ذلك الموسم على جائزة أفضل لاعب.

كما ساهم محرز خلال الموسم الماضي في تحقيق مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.