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مدير الامتحانات : أمر طبيعي أن يخرج مجموعة من الطلبة غير راضين على الامتحان

منذ 31 ثانية
مدير الامتحانات : أمر طبيعي أن يخرج مجموعة من الطلبة غير راضين على الامتحان

 

 

وطنا اليوم –  قال مدير إدارة الإمتحانات والإختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، إن ظاهرة الشكاوى من امتحانات الثانوية العامة حالة قديمة جديدة، وليست غريبة على التربية أن يخرج مجموعة من الطلبة غير راضين على الامتحان مشيرا إلى أنه أمر طبيعي.
وتساءل كنانة خلال لقاء متلفز ، مساء الخميس  : من الذي قرر أن 22 سؤالا من أصل 50 في امتحان الكيمياء ضمن المهارات العقلية ؟ ، مشددا أن من يحكم على السؤال أنه من ضمن المهارات العقلية العليا ليس المعلم.
وتابع:” 22 سؤالا ضمن المهارات العقلية العليا هو تجني على التربية واستخفاف بالطلبة. ونعمل كل ما وسعنا كي لا يقع خطأ”.
وأوضح أن بعض الطلبة لم يستطع إجابة جميع الأسئلة وهذا أمر طبيعي، نظرا للفروقات الفردية بينهم، واصفا الامتحان بأنه ليس سهلا ولا صعبا.
وقال كنانة، إنّ الوزارة ستعلن الجمعة نتائج أولية بشأن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لمبحث الكيمياء.
وأوضح معلم الكيمياء نضال الهندي، إن أسئلة امتحان الكيمياء الذي عقد صباح اليوم تجاوزت فيه أسئلة المهارات العليا 20 سؤالا، مشيرا إلى أن الاختبار لا يقيس المهارات الحقيقية للطالب.
وأضاف أن زمن الامتحان لم يكن مناسبا لحل كافة الأسئلة.

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