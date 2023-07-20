إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، إن مستوطناً أصيب بجراح خطيرة في عملية يشتبه أنها طعن في القدس.

ووفق (القناة 14) الإسرائيلية، فإن هناك اشتباه عملية في القدس بعد تعرض مستوطن (30 عاماً) للطعن، حيث أصيب بجروح خطيرة فيما فر المنفذ من المكان.

وحسب صحيفة (معاريف)، فإن التحقيقات حول العملية تشير إلى أن عدد من الفلسطينيين نزلوا من سيارة بالقرب من المستوطن في “حي غيلو”، وطعنوه عدة طعنات في جسده، ثم عادوا إلى السيارة وفروا.