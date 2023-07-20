4.5 مليون مسافر من وإلى الاردن في 6 أشهر

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، إن حركة المسافرين حققت نمواً بنسبة 7 بالمئة، بأعداد المسافرين القادمين والمغادرين لمطارات المملكة الثلاثة، ليبلغ 4.58 مليون مسافر للنصف الأول من هذا العام، على 42,364 رحلة جوية ربطت المملكة بنحو 81 وجهة دولية مباشرة، مقارنة مع 4.29 مليون مسافر قادم ومغادر، لنفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وتوزعت أعداد المسافرين على المطارات الثلاثة خلال النصف الأول من هذا العام لتبلغ حصة مطار الملكة علياء الدولي 96 بالمئة من إجمالي التشغيل بعدد 4.35 مليون مسافر، بنسبة امتلاء للطائرات وصلت إلى 69 بالمئة.

وأشار مستو إلى أن أعلى وجهات السفر التي ارتبط بها مطار الملكة علياء الدولي، كانت المملكة العربية السعودية بما يقارب 700 ألف مسافر، تلتها الإمارات العربية المتحدة بعدد 570 ألف مسافر، ثم تركيا بعدد 452 ألف مسافر، وفي المرتبة الرابعة مصر بعدد مسافرين 391 ألف وفي المرتبة الخامسة قطر بعدد 209 آلاف والولايات المتحدة الأميركية بعدد 208 آلاف مسافر قادم ومغادر.

وبين أن أعداد المسافرين في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة بلغت 192 ألف مسافر قادم ومغادر، منهم 55 ألف راكب انتقلوا ما بين عمان والعقبة، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة –ابوظبي في المرتبة الأولى للرحلات الدولية بعدد مسافرين 16.7 ألفاً، ومن ثم 14.2 ألف مسافر قادم ومغادر من وارسو في بولندا، و 11.2 ألف راكب انتقلوا ما بين صوفيا في بلغاريا إلى العقبة، لتحل القاهرة في جمهورية مصر العربية بالمرتبة الرابعة بعدد مسافرين 8.3 ألفاً، فيما احتلت إسطنبول في تركيا المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 7,2 مسافر، و5395 مسافراً قادماً ومغادراً من وإلى مطار عمان المدني