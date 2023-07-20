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بني مصطفى: السيدات في العمل العام يتعرضن لشكل من العنف

منذ 49 ثانية
بني مصطفى: السيدات في العمل العام يتعرضن لشكل من العنف

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إن وجود الشباب في العملية السياسية لن يكون مفروشًا بالورود، وسط وجود أشخاص تريد الحفاظ على مواقعها الهامة.
وأضافت بني مصطفى، خلال جلسة حوارية حملت عنوان “التنمية السياسية والأحزاب، التمكين السياسي للشباب” في جامعة اليرموك، “كل السيدات في نطاق العمل العام يتعرضن لشكل من أنواع العنف ضد النساء العاملات في الفضاء العام، فليس فقط السيدات في صنع القرار، حتى النساء الناشطات في المجتمع المدني”.
ولفتت إلى أنه ” لا يوجد أحد ينظر للرجل شو لابس أو كيف عامل شعره، بينما تلك التعليقات موجودة حينما تتكلم المرأة!”، مشيرة إلى أن النساء في العمل السياسي دومًا توصف بـ”عشان تكون ناجحة سياسيًا معناها يا حرام ولادها”.
وبينت، أنه لا يوجد حل سحري للتعامل مع التنمر ضد السيدات في العمل العام، فكان هنالك في بعض الأحيان محاولات لإسكاتي، فعملت على تطوير آليات للتعامل مع هذه المشكلة”.
وأوضحت، “من المهم، أن يكون هنالك تدريبات على الموضوع من خلال الدليل الذي أعد مع البرلمانات العرب”


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