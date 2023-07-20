معتدون على شخص بالضرب جنوب العاصمة في قبضة الأمن

وطنا اليوم:تعرض شخص للاعتداء بالضرب من قبل اخرين في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إنه تم نقل المعتدى عليه إلى المستشفى فيما وصفت حالته بالمتوسطة، مشيرًا إلى أن التحقيقات اسفرت بالقبض على من اعتدى عليه.

من جهته قال شهود عيان إن احد المواطنين عثر على المعتدى عليه مكبل داخل احد الكياس البلاستيكية (شوال)، في منطقة خالية بلواء الجيزة جنوب عمان، بالقرب من طريق 100 المؤدي لمحافظة مادبا.

وبين، أن مرتبات شرطة البادية والدفاع المدني هرعت على الفور وجرى اسعاف الشخص الذي لم يكن فاقدًا للوعي