لسعة عقرب ومخاض الولادة .. حوادث امتحانات التوجيهي الخميس

وطنا اليوم:تعرضت طالبة توجيهي اليوم الخميس، إلى آلام “مخاض الولادة” أثناء أدائها امتحان مبحث الكيمياء في مركز قاعة امتحان الثانوية العامة في مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية المختلطة بلواء الشونة الجنوبية .

وتم نقل الطالبة من قبل الدفاع المدني بإيعاز من مدير التربية والتعليم الأستاذ خالد الرحاحلة خلال تفقده لقاعة الامتحان اليوم إلى مستشفى الشونة الجنوبية لمتابعة الوضع الصحي لها .

وبحسب رئيس قسم الإمتحانات في المديرية الدكتور محمد ثلجي، أنه تم التحفظ على ورقة الأسئلة ودفتر الإجابة ونموذج الماسح الضوئي التابع للطالبة بحضور اللجنة المختصة في المراقبة على الإمتحان

الى ذلك أصيب طالب توجيهي في مركز قاعة امتحان الثانوية العامة،في مدرسة الجوفة الثانوية الشاملة للبنين/لواء الشونة الجنوبية،اليوم الخميس بلسعة عقرب أثناء سير امتحان مبحث اللغة العربية، تخصص الورقة الأولى وتم إسعافه بواسطة الدفاع المدني يرافقه مراقب الإحتياط في المركز.

واطمأن متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة،يرافقه مدير التربية والتعليم الأستاذ خالد الرحاحلة ،ومدير المستشفى الدكتور عوض الخزاعلة على الوضع الصحي للطالب لحين مغادرته المستشفى .

والتقى الرحاحلة بذوي الطالب وهنأهم بسلامته فيما وجه شكره وتقديره إلى الكادر الطبي والتمريضي في مستشفى الشونة الجنوبية،على سعة صدورهم وتقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة للطالب مثمناً جهود كوادرالأجهزة الأمنية،والدفاع المدني على سرعة استجابتهم وخدماتهم المستمرة